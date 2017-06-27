Годовалая девочка погибла в результате падения телевизора в Приморском крае. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, трагедия произошла 20 июня. Девочка находилась в квартире одна без присмотра взрослых.

«Имея возможность свободного передвижения, девочка столкнула стоящий на тумбочке телевизор, который упал на нее и ограничил возможность дышать», — приводит заявление пресс-службы ИА PrimaMedia.

В ближайшее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.