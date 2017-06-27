Пропускная способность автомобилей на федеральной трассе «Колыма» (Р-504) в Якутии увеличится вдвое — с 450 до 930 автомобилей в сутки. После реконструкции 30-километровый участок дороги планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Как сообщает ИА YakutiaMedia, к настоящему времени дорожники завершили работы по возведению временного объездного моста через реку Ат-Мооле на 14-километровом участке дороги в районе села Развилки. Кроме этого, специалисты приступили к устройству дорожной одежды, укреплению водопропускных труб и монтажу лестничных сходов. На сегодняшний день продолжаются работы по реконструкции участка с 632 по 662 км автодороги, начатые в 2013 году. Ожидается, что по итогам реконструкции участок дороги будет соответствовать параметрам IV категории с двумя полосами движения и расчетной скоростью 80 км/ч.

Напомним, проект строительства и реконструкции участка с 632 по 662 км трассы «Колыма» предусматривает разделение на два пусковых комплекса. Первый комплекс (участок протяженностью 16 км) дорожники завершили в конце 2016 года, второй (участок протяженностью 14 км) — планируется ввести в эксплуатацию в этом году.

В настоящее время «Колыма» является одной из ключевых автодорог Дальнего Востока России. Она соединяет Якутию и Магаданскую область, является единственным автодорожным стержнем восточной части республики Саха (Якутия), западной и центральной частей Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. Протяженность дороги составляет свыше 2 тыс. км, из них более 800 км проходит по территории Колымы.