Оперу Джузеппе Верди «Трубадур» показали в Москве
Сюжет оперы позаимствован из одноименной пьесы Антонио Гарсиа Гутьерреса и основан на реальных событиях, произошедших в Испании в XV веке
Елена Михайленко в роли Леоноры
Иван Гынгазов в роли Манрико
Воспользовавшись наушниками, слабовидящие зрители смогут услышать комментарии, помогающие понять, что происходит на сцене: от действий артистов до смены декораций
Иван Гынгазов (Манрико) и Ксения Вязникова (Азучена)
Иван Гынгазов (Манрико) и Михаил Никаноров (граф ди Луна) в одной из сцен спектакля
Музыкальным руководителем постановки стал испанский маэстро Оливер Диаз — главный дирижер Мадридского театра де ла Сарсуэлла. Художниками-постановщиками выступили Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, хормейстером — Евгений Ильин
Елена Михайленко (Леонора) и Иван Гынгазов (Манрико) в одной из сцен спектакля
Премьерные показы спектакля пройдут с 27 по 30 июня, а также 4 и 5 июля
Артисты «Геликон-оперы» и дирижер-постановщик Оливер Диаз после окончания спектакля