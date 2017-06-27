Иркутские следователи возбудили уголовное дело в отношении доцента кафедры Иркутского государственного медицинского университета (ИГМУ) по факту получения взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемая получила взятку в размере 18 тыс. рублей через посредника за проставление студентам положительных оценок.

«У следователей есть информация, что этот случай получения взятки не единичный. В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям посредников и студентов, участвовавших в даче взятки должностному лицу», — приводит заявление ведомства ИА IrkutskMedia.

По факту произошедшего в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.