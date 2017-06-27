Жители Ярославской, Московской и Тверской областей чаще всех получали больничные листы в 2016 году. Всего в прошлом году российские медучреждения выдали около 19,5 млн бюллетеней, сообщает Russia Today со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Места в рейтинге нездоровья распределились следующим образом: первое место заняла Ярославская область, где за год на 100 работающих граждан выписано 63,6 больничных листа. На втором и третьем местах в рейтинге оказались Московская (60,6) и Тверская (60,1) области. За ними следуют Вологодская область (59,9) и Марий Эл (58,2).

Реже всего уходили на больничный жители Чечни (15,4) и Ненецкого АО (26,6). Далее идут Дагестан (27,4) и Татарстан (29,1).