Российские производители пива подготовили свой законопроект об обороте алкоголя. Документ предлагает запретить магазинам торговлю крепким алкоголем и вином с 21:00 до 9:00, пишет газета «КоммерсантЪ».

При этом авторы инициативы хотят сохранить для пива действующие временные ограничения с 23:00 до 8:00.

Кроме того, в соответствии с законопроектом регионы могут получить право устанавливать дополнительные ограничения на время и условия продажи только для крепкого алкоголя, вплоть до полного запрета.