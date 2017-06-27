Из-за неблагоприятных погодных условий 86 населенных пунктов на Украине остались без электричества, пишет ТАСС со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Без электроснабжения остались жители в трех областях — Хмельницкой, Винницкой и Черкасской. Уже ведутся работы по восстановлению.

В результате непогоды в Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях упало 147 деревьев, а также повреждено 2 объекта социально-бытовой сферы и 66 кровель домов.