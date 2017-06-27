Спасатели обнаружили тело девятилетнего мальчика, пропавшего на прошлой неделе во время рыбалки в селе Казанка Биробиджанского района Еврейской автономной области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, трагедия произошла в четверг, 22 июня. Отмечается, что ребенок вместе со своими сверстниками ушел на рыбалку к берегу реки Бира. Удочка мальчика зацепилась за корягу, он вошел в воду, чтобы ее отцепить, но оступился и упал в реку. В результате ребенка унесло течением далеко от берега.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка. В ближайшее время следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в том числе наличие или отсутствие повреждений на теле мальчика, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти, передает ИА EAOMedia.