Рыбалка в разных странах мира
Рыбалка на Бакальской косе в Крыму
Традиционный рождественский отлов карпа на пруду Рожмберк у чешского города Тршебонь
Рыбалка на озере Инле в Мьянме. Рыбу высматривают на мелководье и накрывают специальным колпаком
Необычный способ рыбалки на сваях на Шри-Ланке, позволяющий ловить рыбу даже при сильных волнах
Рыбалка с бакланом — одна из древнейших традиций рыбной ловли в Китае. Рыбак выпускает птицу на воду, а та приносит пойманную рыбу хозяину
Зимняя рыбалка в Татарстане
Рыбаки во время ловли королевского краба в Норвегии
Ловля рыбы на льду реки Невы напротив Государственного Эрмитажа в центре Санкт-Петербурга