Решения о передаче Исаакиевского собора церкви пока нет. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал директор ГМП «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

По его словам, на данный момент нет документов и распоряжений, по которым можно было бы начать передачу.

«Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца. Сегодня решения о передаче в пользование церкви собора нет», — подчеркнул Юрий Мудров.

В начале 2017 года власти Санкт-Петербурга сообщили о намерении передать Исаакиевский собор в пользование Русской православной церкви. Эта инициатива вызвала широкую общественную дискуссию. В ходе «прямой линии» 15 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопрос передачи РПЦ Исаакиевского собора необходимо деполитизировать, собор должен сохранить и музейную функцию.