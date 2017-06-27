Первый тату-фестиваль Get Tattoo Vladivostok Festival пройдет во Владивостоке с 7 по 8 июля.

Как сообщает ИА PrimaMedia, мероприятие пройдет на всех этажах Chkalov Bar. В фестивале примут участие лучшие тату-мастера Приморского края и Дальнего Востока. В фестивале также заявлено участие начинающих мастеров.

В программе заявлены конкурсы в различных номинациях. Помимо этого, все желающие смогут набить татуировку со скидкой. Для того, чтобы набить татуировку, всем желающим необходимо предварительно связаться с мастером, после чего можно будет подобрать индивидуальный эскиз и оговорить нюансы будущего рисунка.

По окончании фестиваля для участников мероприятия будет организован концерт. Вход для участников фестиваля по билетам.