В столице Украины взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря киевской полиции Оксану Блищик.

«В Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля: пострадал мужчина… Детали — позже», — такое сообщение разместила она на своей странице в Facebook.

По данным Блищик, на место происшествия выехали спасательные службы.

Ранее, 23 июня, в Шевченковском районе Киева взорвался внедорожник. В результате происшествия пострадал один человек.