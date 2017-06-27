Арест акций АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК) не препятствует операционной деятельности группы компаний и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей в Башкирии. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу БЭСК.

В понедельник АФК «Система» сообщила об аресте своих активов — 31,76 процента акций МТС, 100 процентов акций «Медси» и 90,47 процента акций БЭСК.

Решение об аресте принял Арбитражный суд Башкирии в обеспечение иска «Роснефти», «Башнефти» и Башкирии к АФК «Система» и АО «Система-Инвест». АФК планирует обжаловать арест активов и дополнительный запрет на получение с них дохода.

21 июня АФК «Система» обжаловала судебное решение о вступлении Башкирии в качестве соистца по этому делу.