В Челябинске удалось потушить возгорание на городской свалке. Огонь начал распространяться по мусорному полигону днем в воскресенье, передает «РИА Новости» со ссылкой на ГУМЧС России по региону.

По данным спасателей, для ликвидации возгорания задействовано шесть пожарных автоцистерн, три водовозки, четыре бульдозера, пять самосвалов.

Пожар на свалке локализовали вечером в понедельник. Утром во вторник в 07:00 по местному времени была объявлена ликвидация открытого горения.

Сейчас происходит проливка свалки, ее посыпают грунтом.

Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ не превышены. Пострадавших нет. В МЧС пояснили, что жалоб и звонков от жителей Челябинска не поступало.