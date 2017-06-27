В центре Мурманска открыли зарядную станцию для электромобилей и гибридов. Она пока является единственной в регионе. В течение первых двух лет владельцы электрических автомобилей смогут пользоваться ею бесплатно.

Стоимость станции — 1 млн рублей. Ее мощность — 44 кВт. Одновременно там смогут обслуживаться две машины. Кроме того, у станции будет электронный удаленный доступ, сообщает ИА «Би-порт».

На сегодняшний день в Мурманске зарегистрированы всего семь электрокаров. В администрации губернатора рассчитывают, что с появлением зарядной станции таких транспортных средств станет больше.

Кроме того, региональные власти не исключают, что в дальнейшем Заполярье войдет в перечень пилотных регионов, в которых будут развивать сеть электрозаправок. Сейчас же Мурманск стал первым северным городом в стране, где построили зарядную станцию.