Советский и российский актер Владимир Этуш, которого госпитализировали накануне, по-прежнему остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Он по-прежнему в нейрохирургической реанимации, состояние тяжелое, температура 36,6 градуса», — приводит «РИА Новости» слова представителя медицинских служб.

Ранее руководитель Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил, что актер был доставлен в больницу из-за травмы, которую он получил при падении с лестницы.

Владимир Этуш снимается в кино с 1953 года, наибольшую известность ему принесли роли в фильмах Леонида Гайдая «Кавказская пленница», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».