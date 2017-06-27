В 2017–2018 годах Находкинский морской торговый порт собирается направить 800 млн рублей для борьбы с угольной пылью. Об этом журналистам рассказал представитель порта, сообщает «РИА Новости».

Ранее о непростой ситуации с угольной пылью в городе рассказал в ходе «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным мальчик Андрей из Находки.

После этого Находкинский морской торговый порт приобрел специальный реагент, предназначенный для орошения угля при погрузо-разгрузочных работах. На прошлой неделе в районе порта был установлен первый датчик для измерения концентрации угольной пыли.

По словам специалиста, в 2013–2016 годах порт построил систему пылезащитных экранов, систему орошения и возведения бетонных ограждений.

В 2017–2018 годах предполагается строительство очистных сооружений и дополнительных пылеветрозащитных экранов по всей территории порта.

В 2018–2020 годах планируется комплексная модернизация производственных мощностей порта. Будет установлен вагоноопрокидыватель, произведена замена кранового оборудования порта.

Таким образом, процесс образования пыли будет существенно снижен. Суммарные инвестиции в программу модернизации оцениваются в 3,5 млрд рублей.