Космический грузовик Dragon отстыкуется от МКС 2 июля
Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX произведет отстыковку от МКС в воскресенье. Об этом сообщило НАСА.
«Dragon будет отпущен манипулятором Canadarm2 в воскресенье в 11:38 по времени Восточного побережья США (18:38 мск) и приводнится в Тихом океане через 5,5 часа», — говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.
Грузовик доставит с МКС оборудование и материалы экспериментов, которые затем будут изучать специалисты на Земле.
Корабли компании SpaceX доставляют грузы на МКС по контракту с НАСА с 2012 года, за это время было выполнено одиннадцать рейсов.