Космический грузовой корабль Dragon компании SpaceX произведет отстыковку от МКС в воскресенье. Об этом сообщило НАСА.

«Dragon будет отпущен манипулятором Canadarm2 в воскресенье в 11:38 по времени Восточного побережья США (18:38 мск) и приводнится в Тихом океане через 5,5 часа», — говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Грузовик доставит с МКС оборудование и материалы экспериментов, которые затем будут изучать специалисты на Земле.

Корабли компании SpaceX доставляют грузы на МКС по контракту с НАСА с 2012 года, за это время было выполнено одиннадцать рейсов.