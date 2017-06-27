Сотрудники СИЗО-1 сбили два беспилотника-квадрокоптера. Как выяснилось, с помощью летательных аппаратов неизвестные пытались передать подследственным запрещенные предметы, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Новосибирской области.

По словам сотрудников оперативного отдела, они заранее знали, что злоумышленники планируют организовать канал доставки на режимную территорию различных вещей воздушным путем.

Через некоторое время был сбит первый квадрокоптер с привязанным к нему предметом. Неизвестный управлял летательным аппаратом на значительном расстоянии от следственного изолятора и, заметив приближение сотрудников учреждения, скрылся на автомобиле.

На месте падения квадрокоптера были обнаружены четыре сотовых телефона.

Спустя несколько дней последовала вторая попытка. На этот раз сотрудники СИЗО сбили дрон, предотвратив попытку доставки еще трех сотовых телефонов.

В данный момент выясняется, кому принадлежали квадрокоптеры и для кого предназначалась посылка с запрещенными предметами.