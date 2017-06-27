27 июня, Арбитражный суд Башкирии начнет основное заседание по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170,6 млрд рублей, передает «Интерфакс».

По данным картотеки арбитражных дел, 21 июня АФК «Система» обжаловала судебное решение о вступлении Башкирии в качестве соистца по этому делу.

Ранее стало известно, что суд на предварительном заседании 6 июня удовлетворил ходатайство Башкирии в лице республиканского министерства земельных и имущественных отношений о присоединении к иску «Роснефти» против АФК «Система» в качестве соистца, не заявляющего самостоятельных требований.