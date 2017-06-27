Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась практически на тысячу гектаров за сутки (с 5,3 до 6,2 тыс. га). Такие данные приводит республиканское агентство лесного хозяйства.

Всего за сутки удалось потушить 12 пожаров на 355 га в регионе.

«На утро 27 июня проводятся работы по тушению 50 лесных пожаров в 16 районах республики на общей площади около 6,2 тысячи гектаров», — сообщили в ведомстве.

Основной причиной возникновения лесных пожаров стали сухие грозы.

В республике продолжает действовать режим ЧС, доступ жителей в леса запрещен.