27 июня в столице ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, температура воздуха днем — до 21–23 градусов тепла, ветер — 3–8 м/с, сообщили в центре погоды «Фобос».

«Сегодняшний день столичный регион проведёт в стороне от активных атмосферных фронтов, но из-за неустойчивости атмосферы в утренние часы местами ещё будут возможны небольшие дожди, но уже днём, на фоне роста атмосферного давления, распогодится, а температурный фон будет соответствовать норме», — отметили в «Фобосе».

По данным синоптиков, в целом по центральному региону в ночь с понедельника на вторник проходил холодный атмосферный фронт, за которым уже днём пришли более свежие воздушные массы. Это привело к небольшому понижению температуры, а также снижению вероятности осадков.