Аналитики Финансового университета при Правительстве России совместно с Росгосстрахом выяснили, что россияне оценили стоимость компенсации за свою жизнь в $1,2 млн.

В среднем по миру семьи людей, погибших в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей, могут рассчитывать на компенсацию в размере $2,6 млн.

«Прежде всего, такой рост связан с повышением самооценки людей», – прокомментировал результаты исследования проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

По его словам, самооценка во многом зависит от востребованности сотрудников на рынке труда. Самую большую цену назвали самые молодые, самые образованные и самые богатые.

Самую низкую «стоимость» жизни ожидают люди, которым едва хватает на питание – они ожидают компенсации в $3,2 млн.

Наивысшие требования по компенсации у жителей Москвы, Санкт-Петурбурга, Тюмени, Воронежа и Ульяновска. Самые низкие – в Тольятти, Хабаровске, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пензе.