В правительство Алтайского края местный крайком КПРФ направил письмо с просьбой выделить в Барнауле место для установки бюста Иосифа Сталина. Его текст опубликован на сайте регионального отделения партии.

В нем отмечается, что подходящим местом для установки памятника Верховному главнокомандующему времен Великой Отечественной войны станет бульвар защитников Сталинграда.

Как сообщает altapress.ru, коммунисты отмечают, что в Барнауле предложения увековечить память Сталина звучат последние 10 лет. Прежние городские власти обещали создать «Аллею исторической памяти», там мог появиться подобный памятник. Сейчас же таких планов у администрации нет.

Ранее «Известия» писали о том, что, по данным «Левада-центра», россияне считают самой известной и влиятельной в истории фигуру Иосифа Сталина. На втором месте президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. На третьем – Владимир Ленин.