Две плиты перекрытия провалились на чердаке многоквартирного дома в городе Покачи Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером.

«В единую дежурно-диспетчерскую службу города Покачи поступило сообщение о провале двух плит перекрытия в чердачном пространстве пятиэтажного многоквартирного дома. На место незамедлительно выехали спасатели», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате провала плит никто не пострадал, все жильцы подъезда эвакуировались. Спасатели не обнаружили никаких повреждений в находящихся под чердаком квартирах.

Сейчас комиссия по ЧС города рассматривает вопрос о необходимости расселения жильцов.