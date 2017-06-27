Израильская авиация атаковала позиции палестинских боевиков в ответ на ракету, выпущенную вечером 26 июня из сектора Газа.

«Самолеты ВВС Израиля атаковали два объекта военной инфраструктуры, принадлежащие террористической организации ХАМАС», — цитирует армейскую пресс-службу «РИА Новости».

Палестинский обстрел обошелся без пострадавших. Данных о потерях от действий израильской армии пока не поступало.

Удары были нанесены по целям в северной и южной частях сектора Газа.