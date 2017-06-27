Второй оползень сошел в провинции в КНР, где ранее пропали без вести 100 человек. ЧП произошло в 6:00 мск.

Второй за четыре дня оползень сошел в уезде Моасянь провинции Сычуань. Здесь до сих пор продолжается операция по поиску 93 человек, пропавших без вести 24 июня, передает радио CNR. Сообщается, что. Все находящиеся в опасной зоне люди были оперативно эвакуированы, пишет «РИА Новости».

Напомним, оползень сошел утром 24 июня. В результате стихии пострадали 62 домашних хозяйства и больше 100 человек. В спасательной операции задействованы более 2,5 тыс. человек.