Пресс-служба ФАС России сообщила о первом незаконном использовании символики Кубка конфедераций 2017 года, нарушение обнаружили в сети магазинов Петербурга.

Проверить магазины сети «Семья» попросил представитель Международной федерации футбола (ФИФА). Выяснилось, что в магазинах распространяли листовки с изображением символики Кубка конфедераций, которые «могут создать впечатление, что торговая сеть причастна к проведению спортивного мероприятия».

Теперь организация обязана прекратить распространение незаконных листовок, в противном случае будет возбуждено антимонопольное дело.