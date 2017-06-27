В Аргентине сторонники оппозиционной партии «Фронт обновления» представили законопроект, ужесточающий наказание за склонение к самоубийству через игру «Синий кит».

Как написал депутат Хуан Фернандо Брюгге на своей странице в Facebook, законопроектом предусмотрено не только ужесточение наказания, но и предоставление различных инструментов для борьбы с опасными играми в соцсетях.

Ранее в понедельник стало известно о первом погибшем в Аргентине подростке, который выполнял задания «Синего кита». Полиция начала расследование по факту гибели школьника.

«Известия» ранее писали, что в конце мая Совет Федерации принял введение новой статьи в УК «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства». В соответствии с нормой предусмотрено лишение свободы до двух лет.