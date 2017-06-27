Президент России Владимир Путин поздравил главу Таджикистана Эмомали Рахмона с Днем национального единства и двадцатой годовщиной подписания Общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане.

Российский лидер отметил, что подписание Общего соглашения «положило конец многолетней гражданской войне, способствовало достижению национального единства, открыло путь к мирному, благополучному развитию страны».

Путин напомним, что Россия «оказывала активную поддержку руководству и народу Таджикистана как в деле мирного урегулирования, так и в обеспечении безопасности на таджикско-афганской границе».

«Уверен, что российско-таджикское стратегическое партнерство, опирающееся на добрые традиции дружбы и взаимопомощи, будет и далее плодотворно развиваться на благо наших народов», - говорится в поздравительном послании Путина на имя президента Таджикистана.