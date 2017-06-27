Постановление об обязательной сертификации отопительных приборов, теплоизоляционных материалов, строительных растворов и смесей подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Как уточняется в справке к документу, сейчас большая часть реализуемых импортных теплоизоляционных материалов, строительных смесей и растворов, радиаторов отопления и отопительных конвекторов не соответствуют обязательным требованиям безопасности.

«Иностранные производители такой продукции получают необоснованные конкурентные преимущества перед российскими за счет снижения себестоимости производства в ущерб показателям качества и безопасности», – говорится в справке.

Уточняется, что для выполнения данного требования будет предусмотрен переходный период.