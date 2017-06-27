Спрос на автомобили марки Jaguar значительно вырос в России.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

В мае текущего года продажи Jaguar увеличились на 195,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — российские покупатели приобрели 201 такой автомобиль. Наибольшей популярностью пользовался кроссовер F-Pace, их было продано 118.

С января по май 2017 года россияне приобрели 1028 автомобилей Jaguar разных моделей, что превышает прошлогодний показатель на 120,4%.