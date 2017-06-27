Власти Таиланда планируют возобновить закупки вооружений и техники в США, они намереваются поднять вопрос о военно-техническом сотрудничестве во время предстоящего в июле визита в Вашингтон премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча.

Об этом во вторник сообщается на сайте газеты Bangkok Post.

Ранее министр обороны и вице-премьер Таиланда по национальной безопасности Правит Вонгсуван приказал приготовить списки необходимого вооружения, техники и запасных частей американского производства.С американской стороны никаких подтверждений возобновления сотрудничества пока не поступало.

Военно-техническое сотрудничество США и Таиланда было сокращено Вашингтоном в одностороннем порядке в 2014 году после военного переворота, в результате которого в Таиланде руководителем стал генерал Прают Чан-Оча.