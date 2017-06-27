СМИ: Таиланд планирует возобновить закупки вооружений в США
Власти Таиланда планируют возобновить закупки вооружений и техники в США, они намереваются поднять вопрос о военно-техническом сотрудничестве во время предстоящего в июле визита в Вашингтон премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча.
Об этом во вторник сообщается на сайте газеты Bangkok Post.
Ранее министр обороны и вице-премьер Таиланда по национальной безопасности Правит Вонгсуван приказал приготовить списки необходимого вооружения, техники и запасных частей американского производства.С американской стороны никаких подтверждений возобновления сотрудничества пока не поступало.
Военно-техническое сотрудничество США и Таиланда было сокращено Вашингтоном в одностороннем порядке в 2014 году после военного переворота, в результате которого в Таиланде руководителем стал генерал Прают Чан-Оча.