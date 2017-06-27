Военнослужащие сирийской армии и полицейские усилили меры безопасности на контрольно-пропускных пунктах при въезде в Алеппо. Меры предосторожности связаны с празднованием Ид аль-Фитр — окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

На контрольно-пропускных пунктах при въезде в Алеппо сейчас действует трехуровневая проверка для всех. Сообщается, что празднование Ид аль-Фитр будет длиться неделю, и спецслужбы не исключают терактов в эти дни, сообщает «Интерфакс».

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма во время Ид аль-Фитр посетили раненых бойцов и их семей в провинции Хама в 220 км от Дамаска. Они ознакомились с реализацией в регионах национальной программы помощи инвалидам войны.