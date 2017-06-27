Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин из Приморья отбуксировал судно весом более 4,2 тыс. тонн, свой рекорд он посвятил российскому президенту Владимиру Путину.

Как признался спортсмен, это был самый тяжелый вес в его карьере.

«Было очень тяжело, мешал ветер, который относил судно от причала, шансов было мало, в конце едва не потерял сознание», – цитирует его слова «Интерфакс».

Савкину удалось отбуксировал судно на 2,5 метра. Предыдущий подобный рекорд принадлежит представителю США, тогда вес судна был куда более скромным – всего 1,8 тыс. тонн.

Ранее Иван Савкин уже сдвигал с места аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2 и другие многотонные машины.