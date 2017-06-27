Землетрясение магнитудой 5 было зафиксировано 27 июня у побережья Камчатки.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в Тихом океане напротив мыса Шипунский. Его эпицентр находился на глубине 25 км в 154 км восточнее Петропавловска-Камчатского.

По словам представителя РАН, жители некоторых районов города ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

В краевом управлении МЧС сообщили, что в результате землетрясения жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.