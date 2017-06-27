Минвостокразвития России предлагает создать совместную компанию по привлечению и поддержке корейских инвесторов на Дальнем Востоке. Об этом заявил заместитель министра Александр Крутиков.

Александр Крутиков во время XI заседании Российско-Корейского комитета по Дальнему Востоку и Сибири предложил стать учредителем компании агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Корейская сторона планирует запустить совместную «горячую линию» для компаний, работающих на территории ДВФО.

Замминистра также добавил, что в конце апреля корейской стороне был передан портфель инвестиционных проектов в области сельского хозяйства и портовой инфраструктуры для совместной проработки на сумму $7,5 млрд, передает «РИА Новости».

Сообщается, что сейчас корейские инвесторы в ТОР и Свободном порту Владивосток реализуют шесть проектов с объемом инвестиций почти $70 млн.