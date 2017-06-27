За организацию многомиллиардного бизнеса по производству и продаже наркотиков два человека приговорены к высшей мере наказания в Шанхае. Решение о смертной казни вынес шанхайский Народный суд средней ступени.

В материалах дела также фигурируют еще 13 членов преступной группировки. Из них шесть человек получили отсрочку от смертной казни, четверо приговорены к пожизненному заключению, еще трое осуждены на срок от 7 до 15 лет тюрьмы.

Арестовать преступников стражам порядка удалось в 2015 году. При обыске у них нашли более 2 тонн метамфетамина и огнестрельное оружие с боеприпасами.