США попросили властей Китая предоставить свободу передвижения лауреату Нобелевской премии мира, китайскому правозащитнику Лю Сяобо, освобожденному от отбывания срока в тюрьме в связи с диагностированным раком печени.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представительницу посольства США в Пекине.

«Мы призываем власти Китая не только освободить господина Лю, но и отменить домашний арест его и его жены», — приводит агентство ее слова.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за борьбу за фундаментальные права человека в Китае. В июне 2009 года Сяобо был арестован по обвинению в попытке государственного переворота.