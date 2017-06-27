Власти Забайкальского края подобрали квартиру в Чите для жительницы региона Натальи Калининой, которая пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на то, что ей предоставили непригодное жилье после степных пожаров в 2015 году.

Об сообщила пресс-служба губернатора края.

«Наталье Калининой подобрана квартира в Чите площадью 45,2 кв. метра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жилье предоставлено женщине по договору безвозмездного пользования до момента оформления права собственности региона на квартиру. Затем квартира будет предоставлена Калининой по договору социального найма.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным 15 июня Калинина рассказала, что осталась без жилья, когда весной 2015 года степной пожар полностью уничтожил небольшое село Шивия. Ей предоставляли жилье, но оно, по словам женщины, было непригодным для проживания.