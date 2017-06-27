В Японии за неделю более 940 человек были доставлены в больницы с тепловыми ударами, что на 25% больше, чем неделей ранее.

По информации Главного пожарного управления Японии, большинство пострадавших — пожилые люди. Многие из них пострадали из-за собственного нежелания включать кондиционеры в жилых помещениях. За последние два месяца от жары скончались четыре человека, передает ТАСС.

Несмотря на то, что сейчас в большинстве регионов Японии продолжается сезон дождей, температура воздуха стабильно держится на уровне 30 градусов Цельсия.

Напомним, в Японии в 2016 году от солнечных и тепловых ударов были госпитализированы десятки тысяч людей, более ста из них скончались.