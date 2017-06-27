США потеряли популярность и доверие в большинстве государств мира после пяти месяцев пребывания президента США Дональда Трампа в Белом доме. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного центром Pew Research Center.

«Популярность США резко падает. Доля положительных взглядов снижается в различной степени во всех странах Латинской и Северной Америки, Европы, Азии и Африки», — говорится в исследовании.

Опрос показал, что США продолжают доверять 49% респондентов из 37 стран мира против 64% при последних месяцах у власти экс-президента Барака Обамы.

Больше всего рейтинг Вашингтона упал в глазах близких союзников США — Мексики, Канады и европейских стран. В Канаде и Германии популярность США упала с 43% до 22% и с 43% до 35% соответственно.

Только 22% опрошенных заявили, что поддерживают политику Трампа.