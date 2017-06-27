Суд приостановил высылку из США всех задержанных граждан Ирака
Федеральный судья США приостановил по меньшей мере до 10 июля высылку всех иракских граждан, задержанных в стране.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее постановление судьи распространялось на 114 задержанных иракцев в районе Детройта.
По словам федеральных прокуроров, в США свыше 1,4 тыс. граждан Ирака, в отношении которых вынесено распоряжение о депортации.
Судья Марк Голдсмит встал на сторону адвокатов Американского союза гражданских свобод (ACLU), который в субботу подал жалобу в Службу по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США с просьбой не высылать 85 иракцев из страны.