Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил во вторник столб пепла высотой 7 км над уровнем моря. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Как передает ТАСС, сейчас пепловое облако распространяется в восточном направлении от Шивелуча. Его протяженность уже составила более 5 км. «Известия» ранее писали о двух вулканах Ключевской и Карымский, которые выбросили пепел на высоту до 6 км. Для них установлен один оранжевый код опасности для авиации. В региональном управлении МЧС сообщили, что угрозы для населения пока нет.

Шивелуч является самым северным действующим вулканом полуострова. Извержение здесь продолжается с кратковременными периодами затишья с 2010 года.