Авиакомпания «Якутия» открыла дополнительные рейсы для вывоза туристов из Турции
Авиакомпания «Якутия» откроет три дополнительных рейса для вывоза российских туристов из Турции, которые уже несколько дней не могут вылететь домой.
Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы авиакомпании Инна Спиридонова, дополнительные рейсы будут выполняться 27, 28 и 29 июня. Напомним, клиенты туроператора TED Travel уже несколько дней не могут вылететь в Россию.
Изначально туристы должны были лететь с авиакомпанией «ВИМ Авиа», затем перевозчика заменили на «Якутию». Из-за поломки лайнера «Якутии» были отменены рейсы на 24, 25 и 26 июня. Из Анталии не могут вылететь около 400 россиян.