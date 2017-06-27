Авиакомпания «Якутия» откроет три дополнительных рейса для вывоза российских туристов из Турции, которые уже несколько дней не могут вылететь домой.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы авиакомпании Инна Спиридонова, дополнительные рейсы будут выполняться 27, 28 и 29 июня. Напомним, клиенты туроператора TED Travel уже несколько дней не могут вылететь в Россию.

Изначально туристы должны были лететь с авиакомпанией «ВИМ Авиа», затем перевозчика заменили на «Якутию». Из-за поломки лайнера «Якутии» были отменены рейсы на 24, 25 и 26 июня. Из Анталии не могут вылететь около 400 россиян.