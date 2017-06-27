Лариджани: США заигрывают с терроризмом, а не борются с ним
Председатель собрания Исламского совета Ирана Али Ардешир Лариджани заявил, что стратегия США заключается в заигрывании с терроризмом, а не в борьбе с ним.
Он отметил, что сегодня существует целый ряд стран, которые открыто заявляют о борьбе с терроризмом, но на самом деле «поддерживают терроризм всякими способами».
«США заигрывают с терроризмом, а не борются с ним», — сказал Лариджани на втором совещании спикеров стран парламентов Евразии в Сеуле.
Он особенно подчеркнул, что парламенты стран Евразии должны усилить борьбу с терроризмом и укрепить безопасность.