Введение санкций США против иранских и российских организаций противоречит обязательствам американских властей, вытекающим из международного права. Об этом на втором совещании спикеров стран парламентов Евразии в Сеуле заявил председатель иранского парламента Али Ардешир Лариджани.

«Мы в Иране считаем, что эти действия противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права», — цитирует его слова «РИА Новости».

Также он отметил, что действия США свидетельствуют о неправомерности вмешательства в дела других стран. Лариджани считает, что в первую очередь необходимо создать механизм, который помог бы предотвращать «такие произвольные решения».