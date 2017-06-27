Глава Боливии Эво Моралес считает, что антинаркотическая политика США в итоге ведет лишь к росту незаконного оборота наркотиков. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Где есть DEA (управление по борьбе с наркотиками США) и военные базы США, там растут наркотрафик, преступность, незаконное обогащение, коррумпированные элиты и сервильные торговцы родиной», – написал он.

Моралес отметил, что именно действия США привели к кульминации наркоторговли. Он также отметил, что у американских властей нет права обвинять другие страны в незаконном обороте наркотиков, когда именно на США приходится основной спрос.

Президент Боливии также заявил, что уровень потребления кокаина в США составляет 1,6%, в то время как в среднем по миру он не превышает 0,4%.

В марте Моралес уже обвинил США в провале борьбы с наркотиками. Это произошло, когда Вашингтон в специальном докладе внес Боливию, Венесуэлу и Мьянму в список стран, которые не справились с антинаркотической борьбой.