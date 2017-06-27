Минвостокразвития России рассчитывает значительно увеличить объемы прямых инвестиций из Республики Корея в проекты развития российского Дальнего Востока. Сумма инвестиций может увеличиться с $70 млн до $3 млрд за три года. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает пресс-служба министерства.

«Сейчас нам надо сконцентрировать свое внимание на увеличении объема инвестиционного сотрудничества», – цитирует ведомство слова заместителя министра Александра Крутикова.

По его словам, эта цель абсолютно достижима при полноценных практических усилиях с двух сторон. По данным ведомства, товарооборот между регионами Дальнего Востока и Республикой Корея всего за четыре месяца 2017 года вырос на 25% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года и составил почти $2 млрд.