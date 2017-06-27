На территории Дальневосточного федерального округа за прошедшие сутки полыхало около 63 лесных пожаров. По данным департамента лесного хозяйства по ДВФО, самые сильные очаги были зарегистрированы в Якутии.

За сутки в регионах Дальнего Востока огнем было пройдено 17,6 тыс. га, на Якутию пришлось 16,3 тыс. га. Пожары тушили более 400 человек, 53 единицы наземной техники и пять воздушных судов.

Как сообщает «Интерфакс», с начала пожароопасного периода 2017 года на Дальнем Востоке возникло более 1,1 тыс. лесных пожара на площади почти 280 тыс. га.