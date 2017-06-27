Более 17 тыс. га тайги выгорело за сутки на Дальнем Востоке
На территории Дальневосточного федерального округа за прошедшие сутки полыхало около 63 лесных пожаров. По данным департамента лесного хозяйства по ДВФО, самые сильные очаги были зарегистрированы в Якутии.
За сутки в регионах Дальнего Востока огнем было пройдено 17,6 тыс. га, на Якутию пришлось 16,3 тыс. га. Пожары тушили более 400 человек, 53 единицы наземной техники и пять воздушных судов.
Как сообщает «Интерфакс», с начала пожароопасного периода 2017 года на Дальнем Востоке возникло более 1,1 тыс. лесных пожара на площади почти 280 тыс. га.